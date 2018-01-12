Португалия: возвращение блудного.... кота

Одна супружеская пара из Лиссабона решила провести Рождество и Новый год на Мадейре. Поскольку путешествие занимало несколько дней, супруги решили взять с собой своих домашних животных - черно-белого шестилетнего кота Джеки и собаку Макса. Так получилось, что жена отправилась на Мадейру первой, а муж из-за работы остался на несколько дней в Лиссабоне. Поскольку муж должен был летел рейсом easyJet, которая не разрешает перевозку животных, то он договорился с авиакомпанией TAP и в назначенный час 21 декабря доставил кота и собаку в контейнерах в грузовой терминал.

По прибытии на Мадейру рейсом TP 1683 животных встречала хозяйка, Сандра Фрейташ. Каково же было ее удивление, когда она увидела контейнер своего кота без дверки и «пассажира» внутри.

После подачи жалобы в TAP и ANA - Aeroportos de Portugal Сандра Фрейташ немедленно начала искать Джеки и даже отправилась в Лиссабон на восемь дней за счет TAP.

Несмотря на то что у кота был «чип», поиски не увенчались успехом, и Сандра вернулась на Мадейру, но не потеряла надежду найти своего питомца.

Она рассказала о случае в социальных сетях, а также обратилась за помощью в Ассоциацию городских кошек, которая, в свою очередь, посоветовала привлечь спасательную команду - SARTEAM. Обе эти организации помогли Сандре «оказать давление на аэропорт и TAP, чтобы продолжить поиски.

3 января Джеки был замечен сотрудником Portway возле грузового терминала. «Джеки ел рядом с другой кошкой, потому что там есть целая группа потерянных кошек, - рассказала Сандра. - Я немедленно вызвала SARTEAM, которая оградила пространство контейнера, под которым он находился, оставив только один выход в ловушку, установленную для его поимки».

К сожалению, этот «трюк» не сработал, но спасательной команде и ветеринару аэропорта удалось получить разрешение войти в грузовой контейнер. Они отвинтили нижнюю пластину и 5 января смогли добраться до Джеки.

Сандра Фрейташ уверена, что если бы не настойчивость, «Джеки стал бы еще блудным котом среди тех, что бродят по аэропорту», добавив, что так и не узнала, «при каких обстоятельствах пропало животное».

В свою очередь, компания Groundforce, оформлявшая перевозу животного, заявила, что «пропажа кота Джеки в аэропорту Лиссабона является единичным случаем».