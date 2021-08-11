Португалия: возвращение "дельфинов Тежу"

Среда, 11 Август 2021 Португалия

Португалия: возвращение

В настоящее время дельфинов можно видеть почти ежедневно.

"Раньше дельфины появлялись иногда спонтанно, но теперь намного чаще и регулярнее", - говорит Инеш Матадо, биолог и гид по морским прогулкам для наблюдения за морскими видами у побережья Лиссабона.

Здесь можно встретить даже больших дельфинов афалин с серыми оттенками, но чаще - обычных дельфинов, с тонким черно-белым телом, коротким и острым носом, они могут достигать двух метров в длину и весить более сотни килограммов.

Возвращение морских млекопитающих, которые перемещаются группами из взрослых дельфинов и новорожденных, вызывает восторг у туристов и жителей столицы.
"Мой отец рассказывал нам, что их можно было наблюдать в Тежу в конце 50-х - начале 60-х, но потом со временем они исчезли", - говорит Леонор Сардинья, одна из первых участниц экскурсий, которые  организует Лиссабонский океанариум.

Уже в прошлом году власти Лиссабона приветствовали в пресс-релизе, опубликованном на своём веб-сайте, "возвращение дельфинов Тежу", которые когда-то плавали в этой части реки, берущей начало в Испании и пересекающей Португалию, прежде чем влиться в Атлантический океан.

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