Португалия: возврат пластиковых бутылок приносит баллы и призы

Понедельник, 24 Январь 2022 Португалия Португалия

Португалия: возврат пластиковых бутылок приносит баллы и призы

Те, кто возвращает пластиковые бутылки в супермаркеты, получат баллы, которые можно обменять на призы.

Два пилотных проекта по сбору пластиковых бутылок из супермаркетов возвращаются в обмен на скидки и другие положительные стимулы для клиентов, чтобы увеличить объемы вторичной переработки.

Но на этот раз, на новом этапе проектов «Quando do Velho se Faz Novo» и «Bebidas+Circulares», возврат упаковки для напитков начнет приносить баллы и новые призы, как объявили промоутеры проектов.

Эти две инициативы будут осуществляться параллельно с января по конец июня 2022 года при поддержке консорциума APED/APIAM/PROBEB.

«Это еще одна стратегия повышения осведомленности потребителей для продвижения экономики замкнутого цикла и экологической осведомленности, - объясняют промоутеры в заявлении.

Они добавляют: «Благодаря этому новому шагу пользователи снова мотивированы размещать свою упаковку для напитков на машинах, доступных в участвующих коммерческих помещениях, продолжая этап подготовки к внедрению будущей системы хранения упаковки для напитков, которая будет установлена ​​​​по всему миру.

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