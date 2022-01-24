Португалия: возврат пластиковых бутылок приносит баллы и призы

Два пилотных проекта по сбору пластиковых бутылок из супермаркетов возвращаются в обмен на скидки и другие положительные стимулы для клиентов, чтобы увеличить объемы вторичной переработки.

Но на этот раз, на новом этапе проектов «Quando do Velho se Faz Novo» и «Bebidas+Circulares», возврат упаковки для напитков начнет приносить баллы и новые призы, как объявили промоутеры проектов.

Эти две инициативы будут осуществляться параллельно с января по конец июня 2022 года при поддержке консорциума APED/APIAM/PROBEB.

«Это еще одна стратегия повышения осведомленности потребителей для продвижения экономики замкнутого цикла и экологической осведомленности, - объясняют промоутеры в заявлении.

Они добавляют: «Благодаря этому новому шагу пользователи снова мотивированы размещать свою упаковку для напитков на машинах, доступных в участвующих коммерческих помещениях, продолжая этап подготовки к внедрению будущей системы хранения упаковки для напитков, которая будет установлена ​​​​по всему миру.