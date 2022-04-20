Португалия: возвраты по IRS уже превысили 450 млн евро

Примерно через две недели после начала кампании IRS 2022 года по доходам за 2021 год Налогово-таможенная служба уже вернула португальцам 454 миллиона евро, согласно балансовому отчету, опубликованному Министерством финансов.

Финансы показывают, что почти 2,3 млн отчетов IRS были представлены налогоплательщиками на данный момент, из них более 870 000 уже урегулированы, что составляет около 38% от общего числа.

Офис Фернандо Медины также добавляет, что 44% деклараций IRS, представленных налогоплательщиками, были представлены через автоматическую IRS (автоматическое заполнение данных декларации налоговым органом посредством информации, автоматически переданной в финансовый департамент), а 56% были представлены вручную.

По уже урегулированным декларациям 560 тысяч приходилось на возмещение расходов налогоплательщикам , а также было выдано около 85 тысяч инкассовых расписок на общую сумму около 35 миллионов евро. Остальные расчеты были нулевыми, без возмещения или выставления счетов.

При желании они могут воспользоваться очным обслуживанием в Финансовых службах, и запись на прием должна быть сделана через Финансовый портал или Телефонный центр обслуживания налоговых органов по телефону 217 206 707.