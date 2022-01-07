Португалия вплотную займется музеями

Пятница, 07 Январь 2022 Португалия Португалия

Португалия вплотную займется музеями

К концу 2025 года пятнадцать музеев и памятников в Лиссабоне будут восстановлены и оценены.

Министерство культуры через Генеральный директорат по культурному наследию (DGPC) вместе с Городским советом Лиссабона и Лиссабонской туристической ассоциацией подписали протокол о переквалификации музеев и памятников Лиссабона.

Общая сумма финансирования составит 56 879 350 евро.

Работы охватят дом-музей Анастасиу Гонсалвеша, монастырь Жеронимуш, Музей народного искусства, Национальные музеи археологии, античного искусства, Современного искусства Шиаду, этнологии, азулежу, театра и танца, костюма, карет, Национальный дворец Ажуда, Национальный Пантеон и Башню Белен.

В заявлении Министерства культуры также сообщается, что будет «глубокая реконструкция Национального археологического музея, усиление ядра, состоящего из Национального музея театра и танца, Национального музея костюма и парка Монтейру Мор, переквалификация Национального музея азулежу, реконструкция ювелирного ядра и фондов Национального музея древнего искусства».

Также будут созданы «структуры поддержки посетителей, билетные кассы и магазины в Башне Белен и в Национальном пантеоне, а также мероприятия по сохранению и восстановлению монастыря Жеронимуш, дворца Ажуда и его окрестностей».

Действия были определены DGPC «совместно с директорами этих культурных объектов», как указано в заявлении.

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