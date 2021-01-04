Португалия: врач умерла после прививки вакциной Pfizer

Понедельник, 04 Январь 2021 Португалия Португалия

Португалия: врач умерла после прививки вакциной Pfizer

Португальский врач Соня Азеведо внезапно умерла после прививки вакциной Pfizer.

Женщине был 41 год. Она работала педиатром в Португальском институте онкологии в Порту. Азеведо скончалась 1 января спустя 48 часов после укола. У нее остались двое детей, пишет РИА-Новости.
Отец погибшей рассказал, что у дочери не было проблем со здоровьем.

"Ей сделали вакцину против COVID-19, но у нее не было никаких симптомов. Я не знаю, что случилось. Мне просто нужны ответы. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери", — сказал он.

После прививки от Азеведо не поступало никаких жалоб на побочные эффекты. Для выяснения причин смерти проведут вскрытие тела.

Ранее пациент дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки вакциной Pfizer, однако в надзорном органе за рынком лекарств Swissmedic пояснили, что 91-летний мужчина страдал от нескольких серьезных заболеваний, которые могли стать причиной смерти.

Препарат BNT162b2 от американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech стал первой вакциной от COVID-19, одобренной властями Евросоюза.

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