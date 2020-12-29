Португалия: врачи будут выписывать электронные рецепты вместо бумажных

«Речь идет о группе врачей, которые сыграли важную роль в создании системы здравоохранения в Португалии. Эту проблему так просто решить, но власти молчат», - говорится в заявлении президента Ордена медиков Мигела Гимарайнша.

Президент сетует, что он уже предупреждал об этой проблеме Министерство здравоохранения, но до сих пор не получил ответа.

Крайний срок замены бумажных рецептов электронными был перенесен на 31 декабря из-за пандемической ситуации, в которой находится страна, и трудностей, связанных с общими службами Министерства здравоохранения.

Президент Ордена медиков также подчеркивает, что, если проблема не будет решена, это «негативно скажется на пациентах».