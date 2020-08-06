Португалия: врачи на пенсии смогут «вернуться в строй»

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза одобрил продление исключительного режима приема на работу медицинского персонала, ранее вышедшего на пенсию. Врачи могут вернуться учреждения Национальной службы здравоохранения (SNS) до конца 2021 года.

Мера направлена на то, чтобы обеспечить португальское здравоохранение человеческими ресурсами, необходимыми для оказания медицинской помощи в условиях пандемии Covid-19.

Из-за нехватки квалифицированных специалистов в учреждениях здравоохранения, а также учитывая текущую ситуацию в стране, президент утвердил указ, продлевающий «исключительный режим приема на работу врачей, которые официально вышли на пенсию». Люди смогут вернуться на рабочие места до 31 декабря 2021 года.

Государственным больницам и клиникам не хватает новых кадров, которые могли бы выполнять свои обязанности в условиях повышенного спроса на медицинскую помощь, поэтому их места предлагают пенсионерам.

Указ был задуман в виде переходной меры, но обстоятельства вынудили правительство продлить его еще на полтора года. Также увеличен срок децентрализации системы здравоохранения – до 2022 года.

Министр здравоохранения подчеркнул, что отсрочка децентрализации даст муниципалитетам и межмуниципальным сообществам больше времени, чтобы в полном объеме принять новые компетенции и провести реорганизацию.