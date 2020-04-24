Португалия: врачи призывают продлить чрезвычайное положение

Глава Национальной ассоциации врачей общественного здравоохранения Рикардо Мешия призвал власти продлить чрезвычайное положение, если эпидемиологическая ситуация не улучшится. Напомним, ранее премьер-министр Антонио Кошта заявил, что в стране в первых числах мая будут постепенно ослаблять карантин.

По словам Мешия, это не подходящее время для отмены чрезвычайного положения. По его словам, медики наблюдают «стабилизацию» роста числа случаев заражение, однако, не полное его прекращение.

«Экономика приносит пользу здоровью, однако и здоровье граждан также помогает росту экономики. Если слишком рано снять ограничения, то позже можно заплатить за это большую цену, как это произошло в других странах», - подчеркнул врач, призвав «точно оценить эпидемиологическую ситуацию» на начало мая и не принимать поспешных решений.