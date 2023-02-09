Португалия: врачи продолжат забастовку 8 и 9 марта

Даже после новой переговорной встречи между правительством и Национальной федерацией врачей (FNAM) остается решение: 8 и 9 марта будет проведена забастовка.

Федерация призывает к вовлечению всего населения, поскольку борьба медиков направлена ​​на «улучшение условий работы врачей и спасение Национальной службы здравоохранения», - говорится в заявлении.

На совещании в правительстве, которое состоялось 8 февраля, «обсуждалась только оплата сверхурочных в экстренных службах», говорится в документе, присланном FNAM.

Федерация обвиняет правительство Косты в продвижении «режима, при котором врачи не уважаются и обращаются с ними как с автоматами», отмечая, что в прошлом году специалисты отработали восемь миллионов часов сверхурочно.

Таким образом, FNAM еще раз призвал к участию в мартовской забастовке всех медиков, предупредив, что это «борьба за все население, в защиту доступной и качественной медицины».