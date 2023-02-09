Португалия: врачи продолжат забастовку 8 и 9 марта

Четверг, 09 Февраль 2023 Португалия Португалия

Португалия: врачи продолжат забастовку 8 и 9 марта

Акции протеста продолжатся даже после встречи с правительством.

Даже после новой переговорной встречи между правительством и Национальной федерацией врачей (FNAM) остается решение: 8 и 9 марта будет проведена забастовка.

Федерация призывает к вовлечению всего населения, поскольку борьба медиков направлена ​​на «улучшение условий работы врачей и спасение Национальной службы здравоохранения», - говорится в заявлении.

На совещании в правительстве, которое состоялось 8 февраля, «обсуждалась только оплата сверхурочных в экстренных службах», говорится в документе, присланном FNAM.

Федерация обвиняет правительство Косты в продвижении «режима, при котором врачи не уважаются и обращаются с ними как с автоматами», отмечая, что в прошлом году специалисты отработали восемь миллионов часов сверхурочно.

Таким образом, FNAM еще раз призвал к участию в мартовской забастовке всех медиков, предупредив, что это «борьба за все население, в защиту доступной и качественной медицины».

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)