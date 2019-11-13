Португалия: врачи Сетубала рассказали о постоянных переработках



Ассоциация врачей Португалии серьезно обеспокоена ситуацией, сложившейся в больнице Garcia de Orta в округе Сетубал. Врачи учреждения рассказали, что в этом году отработали более 300 сверхурочных часов, то есть вдвое больше, чем положено по нормативам.



Глава Ассоциации обратился с письмом к директору больницы, заявив, что «глубоко обеспокоен» ситуацией в которой оказались врачи и медсестры. По его словам, медики обратились с жалобой на руководство, рассказав, что фактически вынуждены жить в больнице, работая на «пределе своих возможностей». Ситуацию с переработками врачи описывают как «критическую».



«Врачи сообщили, что таким образом они подвергают риску пациентов больницы», -

говорится в заявлении.



Напомним, ранее португальские СМИ уже сообщали о проблемах в педиатрическом отделении медучреждения. Однако, в ассоциации уверяют, что на этот раз ситуация касается терапевтов и специалистов отделения неотложной помощи.