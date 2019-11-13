Португалия: врачи Сетубала рассказали о постоянных переработках

Среда, 13 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: врачи Сетубала рассказали о постоянных переработках

Медики сообщили, что таким образом подвергают риску пациентов.


Ассоциация врачей Португалии серьезно обеспокоена ситуацией, сложившейся в больнице Garcia de Orta в округе Сетубал. Врачи учреждения рассказали, что в этом году отработали более 300 сверхурочных часов, то есть вдвое больше, чем положено по нормативам.

Глава Ассоциации обратился с письмом к директору больницы, заявив, что «глубоко обеспокоен» ситуацией в которой оказались врачи и медсестры. По его словам, медики обратились с жалобой на руководство, рассказав, что фактически вынуждены жить в больнице, работая на «пределе своих возможностей». Ситуацию с переработками врачи описывают как «критическую».

«Врачи сообщили, что таким образом они подвергают риску пациентов больницы», -
говорится в заявлении.

Напомним, ранее португальские СМИ уже сообщали о проблемах в педиатрическом отделении медучреждения. Однако, в ассоциации уверяют, что на этот раз ситуация касается терапевтов и специалистов отделения неотложной помощи.

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