Португалия: вратарь «Порту» Касильяс войдет в руководство клуба

Пятница, 19 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия: вратарь «Порту» Касильяс войдет в руководство клуба

Голкипер «Порту» Икер Касильяс войдет в руководство клуба. Об этом сообщается на сайте команды.

Отмечается, что 38-летний футболист будет отвечать за связь между игроками, тренерским штабом и руководством команды.

«Я собираюсь заняться чем-то другим. Буду стараться установить связь между командой и клубом», — сказал Касильяс.

Напомним, Касильяс играл за «Порту» с 2015 года. 1 мая 2019 года во время тренировки он перенес инфаркт миокарда. Вратарь был доставлен в больницу, где ему была сделана операция, пишет regnum.ru.

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