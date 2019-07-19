Португалия: вратарь «Порту» Касильяс войдет в руководство клуба

Отмечается, что 38-летний футболист будет отвечать за связь между игроками, тренерским штабом и руководством команды.

«Я собираюсь заняться чем-то другим. Буду стараться установить связь между командой и клубом», — сказал Касильяс.

Напомним, Касильяс играл за «Порту» с 2015 года. 1 мая 2019 года во время тренировки он перенес инфаркт миокарда. Вратарь был доставлен в больницу, где ему была сделана операция, пишет regnum.ru.