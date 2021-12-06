Португалия: временная работа выросла на 27 процентов

Понедельник, 06 Декабрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: временная работа выросла на 27 процентов

По данным барометра APESPE-RH, количество временных трудоустройств в третьем квартале составило 100 480 против 78 880 за тот же период 2020 года.

Согласно данным барометра, количество трудоустройств на временную работу увеличилось на 27% в третьем квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 8% по сравнению с предыдущим кварталом, до 100 480 человек.

По сравнению с теми же месяцами 2020 года, количество временных рабочих мест увеличилось в июле на 9800 человек (42%), на 7500 человек в августе (30%) и на 4300 человек в сентябре (14%), указывает барометр.

Индекс временной работы (соотношение между количеством людей, размещенных в месяц и в том же месяце предыдущего года) постепенно снижался в течение трех месяцев (1,42 в июле, 1,30 в августе и 1,14 в сентябре).

Президент APESPE-RH Афонсу Карвалью подчеркивает, что «вклад временной работы в наем работников с более низким уровнем академической квалификации, а именно базового образования, а также работников старших возрастных групп, по-прежнему высок».

«Интеграция этих сотрудников на рынок труда имеет важное значение, и они проявляют приверженность, которая проявляется в их обучении и квалификации», - добавляет Афонсу Карвалью.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)