Португалия: временная работа выросла на 27 процентов

Согласно данным барометра, количество трудоустройств на временную работу увеличилось на 27% в третьем квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 8% по сравнению с предыдущим кварталом, до 100 480 человек.

По сравнению с теми же месяцами 2020 года, количество временных рабочих мест увеличилось в июле на 9800 человек (42%), на 7500 человек в августе (30%) и на 4300 человек в сентябре (14%), указывает барометр.

Индекс временной работы (соотношение между количеством людей, размещенных в месяц и в том же месяце предыдущего года) постепенно снижался в течение трех месяцев (1,42 в июле, 1,30 в августе и 1,14 в сентябре).

Президент APESPE-RH Афонсу Карвалью подчеркивает, что «вклад временной работы в наем работников с более низким уровнем академической квалификации, а именно базового образования, а также работников старших возрастных групп, по-прежнему высок».

«Интеграция этих сотрудников на рынок труда имеет важное значение, и они проявляют приверженность, которая проявляется в их обучении и квалификации», - добавляет Афонсу Карвалью.