Португалия: временная защита, предоставляемая украинцам, сокращается

Бухгалтерский баланс, составленный на этой неделе SEF по временным разрешениям для украинцев, фиксирует уменьшение числа документов на 303 по отношению к данным на 17 апреля: с 59 089 до 58 789.

Португалия предоставила около 58 700 временных убежищ людям, бежавшим из Украины с начала войны, но сейчас число предоставленных титулов уменьшается, сообщила 24 апреля Служба по делам иностранцев и границ (SEF).

SEF уже приступил к автоматическому продлению временных документов, срок действия которых истек в течение шести месяцев, и первые документы также были оформлены автоматически, но сроком на один год.

В заявлении Службы по делам иностранцев и границ говорится, что из этих 58 789 временных мер защиты, предоставленных гражданам Украины и иностранцам, проживавшим в Украине, 34 448 были предоставлены женщинам и 24 630 мужчинам.

По данным SEF, Лиссабон по-прежнему остается муниципалитетом с наибольшим количеством предоставленных временных защит (12 253), за ним следуют Кашкайш (3821), Порту (2974), Синтра (2007) и Албуфейра (1463).