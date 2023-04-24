Португалия: временная защита, предоставляемая украинцам, сокращается
SEF зафиксировал уменьшение видов на жительство, выданных украинским беженцам.
Бухгалтерский баланс, составленный на этой неделе SEF по временным разрешениям для украинцев, фиксирует уменьшение числа документов на 303 по отношению к данным на 17 апреля: с 59 089 до 58 789.
Португалия предоставила около 58 700 временных убежищ людям, бежавшим из Украины с начала войны, но сейчас число предоставленных титулов уменьшается, сообщила 24 апреля Служба по делам иностранцев и границ (SEF).
SEF уже приступил к автоматическому продлению временных документов, срок действия которых истек в течение шести месяцев, и первые документы также были оформлены автоматически, но сроком на один год.
В заявлении Службы по делам иностранцев и границ говорится, что из этих 58 789 временных мер защиты, предоставленных гражданам Украины и иностранцам, проживавшим в Украине, 34 448 были предоставлены женщинам и 24 630 мужчинам.
По данным SEF, Лиссабон по-прежнему остается муниципалитетом с наибольшим количеством предоставленных временных защит (12 253), за ним следуют Кашкайш (3821), Порту (2974), Синтра (2007) и Албуфейра (1463).