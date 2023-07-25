Португалия: временно запрещено купаться на пляжах Вале-ду-Лобу и Квартейра

Вторник, 25 Июль 2023 Португалия Португалия

Португалия: временно запрещено купаться на пляжах Вале-ду-Лобу и Квартейра

Анализы качества морской воды выявили наличие бактерий в воде, и региональные власти приказали запретить купание на двух пляжах.

Природоохранные органы во вторник запретили купаться на пляжах Вале-ду-Лобо и Квартейра в муниципалитете Лоле из-за наличия в морской воде вредных для здоровья бактерий, сообщил капитан порта Фару.

Командир Сантуш Перейра сообщил, что анализы качества морской воды, проведенные Португальским агентством по охране окружающей среды (APA), выявили наличие бактерий в воде, и региональный делегат здравоохранения приказал запретить купание на двух пляжах.

Морские власти подняли красный флаг на обоих пляжах до тех пор, пока дальнейшие анализы не подтвердят, что качество воды восстановлено и не представляет опасности для здоровья.

APA продолжит проверять морскую воду на двух пляжах в рамках регулярной проверки качества морской воды, которую она проводит на португальских пляжах.

Пляжи Вале-ду-Лобу и Квартейра являются двумя основными местами для купания в муниципалитете Лоле (округ Фару).

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