Португалия: временных контрактов больше, чем в среднем по ЕC

Среда, 26 Май 2021 Португалия Португалия

Португалия: временных контрактов больше, чем в среднем по ЕC

В 2020 году процент временных трудовых договоров снизился во всем Евросоюзе, но не в Португалии.

Португалия - одна из стран Европейского союза (ЕС), где в наибольшей степени используются временные трудовые договоры как для людей из-за пределов ЕС, так и для тех, кто родился на территории Португалии.

Согласно данным Евростата, так было в 2019 и в 2020 годах, так оно и остается.

В 2020 году 26,8% работников, родившихся за пределами ЕС, которые находились в Португалии, имели временный трудовой договор, что на 1,9 процентных пункта меньше, чем в 2019 году.

Показатель, зафиксированный в 2020 году, ставит страну на четвертое место на европейском уровне после Польши (40,6%), Кипра (35,8%) и Испании (35,1%).

На противоположной стороне рейтинга находятся Эстония (2,1%), Австрия (6,9%), Венгрия (7,2%) и Ирландия (7,5%).

Что касается мигрантов из Европейского блока, то в 2020 году 16% имели временный трудовой договор в Португалии. В данном случае странами с самым высоким процентом были Испания (27,0%), Нидерланды (19,3%) и Италия (18,3%).

На противоположной части таблицы оказались Венгрия (4,2%), Ирландия (6,6%), Люксембург (6,8%), Австрия (7,2%), Кипр (7,3%) и Словения (8,4%), указывает Евростат.

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