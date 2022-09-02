Португалия: время ожидания в аэропорту Лиссабона сократилось вдвое

По данным Министерства внутренних дел, максимальное время ожидания в аэропорту Лиссабона сократилось более чем вдвое в период с мая по август, с почти двух часов до 47 минут за три месяца применения плана действий в чрезвычайных ситуациях.

В оценке, сделанной Lusa о трехмесячном плане действий в чрезвычайных ситуациях в португальских аэропортах, Министерство внутренних дел утверждает, что в период с 1 июня по 30 августа Служба по делам иностранцев и границ (SEF) контролировала 5,4 миллиона прибывающих и вылетающих пассажиров, половина из которых - в лиссабонском международном аэропорту имени Умберто Делгадо.

План чрезвычайных мер SEF для португальских аэропортов в летние месяцы включал ряд мер, которые начали применяться в июне и постепенно вступали в силу до начала июля, чтобы противостоять экспоненциальному увеличению числа пассажиров, прибывающих в аэропорты в летний период.

Среди основных мер - усиление 55 инспекторов SEF и 176 агентов PSP, а также различные технологические решения, такие как электронный пограничный контроль (E-gates).

По данным МВД, данные о прибытии и использовании португальских аэропортов еженедельно анализируются PSP, ANA и SEF, на собраниях для мониторинга плана действий в чрезвычайных ситуациях.

Министерство внутренних дел также заявляет, что план действий в чрезвычайных ситуациях будет действовать, как и планировалось, до конца сентября.