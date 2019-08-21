Португалия: время ожидания в зоне контроле аэропорта Лиссабона снизится

Для аэропорта Лиссабона к началу октября будут закуплены новые рамки для считывания биометрических данных, которые будут установлены в зоне прибытия. Также в аэровокзале появится больше пунктов службы SEF. Таким образом, среднее время ожидания пассажиров на пограничном контроле, по словам чиновников, существенно снизится.



Сообщается, что в зоне прибытия пассажиров появится пять дополнительных постов миграционной службы SEF. Вскоре после этого таким же образом будут усилены аэропорты Фару, Фуншала и Порту. Чиновники утверждают, что после того как в этом году в аэропорту столицы стали дежурить больше инспекторов SEF, среднее время ожидания в зоне контроля для пассажиров рекордно сократилось.



«В июле среднее время ожидания пассажиров составляло менее 10 минут на входах и выходах. Это лучший показатель за всю историю», - отмечают представители МВД страны.