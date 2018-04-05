Португалия: время платить IMI. Но не всем...

В 2018 году получили освобождение от уплаты этого налога больше семей.

Возможно, вы также имеете право на такую льготу.

- ЧТО ТАКОЕ IMI?

- IMI представляет собой налог, взимаемый с налогооблагаемой стоимости недвижимости (VPT). Взимается со зданий (prédios urbanos), земельных участков (prédios rústicos), а также смешанных объектов недвижимости (prédios mistos), расположенных в Португалии. Доход от налога передается муниципалитетам. IMI введен в результате налоговой реформы, проведенной в 2003 году.

- КОГДА ОПЛАЧИВАЕТСЯ?

- IMI оплачивается ежегодно в течение апреля месяца. Однако если сумма налога составляет от 250 до 500 евро, он выплачивается в два приема, в течение апреля и ноября; если сумма налога превышает 500 евро, то IMI выплачивается в три приема - в апреле, июле и ноябре.

- В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРЕДУСМОТРЕНО ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ IMI?

- В настоящее время предусмотрены следующие освобождения от уплаты IMI:

1. Жилые здания, предназначенные для собственного проживания

Освобождение применяется на ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД к жилым домам, VPT которых не превышает 125 тыс. евро, предназначенных для постоянного и частного жилья налогоплательщика или его семьи, чей налогоблагаемый доход для целей IRS в предыдущем году не превышает 153.300 евро. Освобождение от IMI является автоматическим для городских зданий, приобретенных за деньги. В остальных случаях вопрос об освобождении решается руководителем финансового отдела.

2. Жилые здания, предназначенные для аренды

Период освобождения начинается с даты заключения ПЕРВОГО договора об аренде.

3. Здания с малой VPT, принадлежащие налогоплательщикам с низкими доходами

Освобождение применяется к земельным участкам и к зданию или части здания, предназначенного для постоянного и собственного проживания налогоплательщика или его семьи, при условии, что общий валовой доход домохозяйства не более чем в 2,3 раза превышает годовую стоимость IAS (15.295 евро), а общая VPT всех земельных участков и зданий, принадлежащих семье, не превышает 10-кратного годового значения IAS (66.500 евро). Данное освобождение предоставляется налоговым органом АВТОМАТИЧЕСКИ и должно признаваться ЕЖЕГОДНО.

4. Здания, подлежащие городской реабилитации

Освобождение распространяется на здания, входящие в городские реабилитационные районы или построенные более 30 лет назад, в течение 3 лет с момента завершения восстановительных работ, и может быть возобновлено, по просьбе владельца, еще на 5 лет в случае недвижимости, предназначенной для аренды в качестве постоянного жилья (habitação permanente) или собственного и постоянного жилья (habitação própria e permanente). Для освобождения требуется соответствующий документ от муниципалитета после завершения работ.

5. Здания, интегрированные в объекты, которым присвоен статус «туристического полезности» (utilidade turística)

Освобождаются от уплаты IMI, также на 7 лет, здания, интегрированные в объекты, которым предоставлен статус туристической полезности. С этой целью необходимо подать заявление наиимя должно быть направлено начальнику отдела «Финансов» в зоне расположения здания, в течение 60 дней с даты опубликования распоряжения о присвоении статуса «туристической полезности».

6. Налоговый режим для инвестиционной поддержки (RFAI)

Компании, которые осуществляют значимые инвестиции, могут воспользоваться освобождением или сокращением IMI на срок до 10 лет в отношении зданий, которые являются их собственностью.

7. Магазины «с историей»

Освобождены от уплаты IMI здания, предназначенные под магазины «с историей», признанные муниципалитетом как представляющие «местный исторический, культурный или социальный интерес».

Данное освобождение предоставляется автоматически.