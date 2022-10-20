Португалия: все больше людей, которым грозит бедность

Четверг, 20 Октябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: все больше людей, которым грозит бедность

Число португальцев, которым грозит бедность, увеличилось в 2020 году впервые с 2014 года.

Отчет Pordata показывает, что первый год пандемии Covid-19 сильно повлиял на доходы португальцев, поскольку все больше семей находятся в категории с минимальным подоходным налогом.

В 2020 году впервые за шесть лет в Португалии было зафиксировано увеличение числа людей, которым грозит бедность.

В документе указывается, что первый год пандемии Covid-19 оказал сильное влияние на доходы португальцев: больше семей в категории минимального подоходного налога, семей, которые зарабатывают до пяти тысяч евро в год, то есть 416 евро в месяц.

Это значения ниже порога бедности, установленного на уровне 554 евро в месяц.

По сравнению с предыдущим годом, в 2020 году в самой нижней группе было на 58 000 семей больше (+8,5%).

Если посмотреть на IRS, из 5,5 миллионов домохозяйств с декларациями почти 40 процентов получили около 830 евро. Число людей, которым грозит бедность или социальная изоляция, увеличилось и стало на 12,5% больше. Это первое увеличение с 2014 года.

Ухудшающий сценарий подтверждается и другим фактом: увеличилось неравенство в доходах между 20% самых бедных и 20% самых богатых.

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