Португалия: все больше пожилых госслужащих

Старение государственного управления ухудшилось в период вмешательства «тройки» и будет иметь тенденцию обостряться перед лицом трудностей.

Побороть эту тенденцию будет непросто из-за слабой привлекательности политики вознаграждения.

Доля государственных служащих в возрасте 55 лет и старше за десять лет, с 2010 по 2020 год, увеличилась вдвое, с 16% до 30,7%, а проблема старения государственного управления будет иметь тенденцию обостряться, прогнозируют специалисты.

В тот же период, согласно данным Государственного статистического бюллетеня занятости (BOEP), количество работников центральных, региональных и местных администраций в возрасте до 34 лет сократилось с 21,2% до 12,7%.

Такая эволюция возрастной структуры государственных служащих привела к тому, что средний возраст всех государственных служащих, по состоянию на 31 декабря 2020 г. (последние доступные данные), составил около 47,7 года (или 48,7 года, если не считать вооруженных сил и сил безопасности).

Это выше 43,8 года, наблюдаемых в то же время по трудоспособному населению в целом, а также далеко от 43,6 года, зарегистрированных десятилетием ранее.

По мнению Мигеля Лукаша Пиреша, профессора Университета Авейру, занимающегося исследованиями в области права государственного управления, старение государственного управления ухудшилось в период вмешательства «тройки» и будет иметь тенденцию к ухудшению.

По словам специалиста, обратить вспять эту тенденцию к старению будет непросто из-за низкой привлекательности политики оплаты труда и карьерного роста.

«Единственный способ обойти проблему - это нанять новых сотрудников», - указывает он, подчеркивая, что для этого «необходимо создать условия, привлекающие потенциальные заинтересованные стороны», а также создать более оперативные средства набора персонала.