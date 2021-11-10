Португалия: все, что вам нужно знать об Autovoucher

Он получил название «Автоваучер» и вступил в силу 10 ноября. Цель «Автоваучера» - частично компенсировать рост цен на топливо. Эта субсидия продлится до марта и использует платформу IVAucher для доступа к портфелям налогоплательщиков, хотя есть некоторые различия.

Объясняем, что вам нужно сделать, чтобы получить доступ к поддержке.

Насколько велика поддержка и как долго она продлится?

Поддержка составляет пять евро в месяц, а поскольку программа продлится до марта, она составит в общей сложности 25 евро. При этом сумма, не потраченная в данном месяце, переносится на следующие месяцы. Правительство использовало формулу «10 центов за литр» до максимального предела в 50 литров - что, по его словам, является среднемесячным потреблением португальцев. Однако субсидия не зависит от произведенного потребления и выплачивается сразу после первого платежа на заправочной станции.

Как получить поддержку?

Поддержка будет предоставляться каждому человеку, а не семье. Необходимо выполнить три основных требования: вы должны зарегистрироваться через свой ИНН на платформе IVAucher / Autovoucher по адресу www.ivaucher.pt (тот, кто уже зарегистрирован, не должен делать это повторно). Вы должны выбрать оплату на участвующей заправке и оплатить счет с помощью банковской карты на свое имя в одном из участвующих банков (большинство банков, работающих в Португалии). Как только вы делаете первый ежемесячный платеж, вы автоматически получаете пять евро, независимо от вашего потребления, на свой банковский счет в течение двух рабочих дней.

Какие АЗС присоединились?

Согласно списку, опубликованному правительством, более 2100 заправочных станций уже присоединились, что составляет две трети от общего числа в стране, и в ближайшие дни их может стать еще больше. В список входят заправки известных брендов, таких как BP, Galp, Prio, Cepsa, Shell, Repsol, а также недорогие супермаркеты.

Что вам придется потреблять и в каком количестве?

Как мы уже видели, поддержка не требует покупать 50 литров топлива. Правительство собирается установить минимальный предел потребления в размере всего одного цента, что на практике не имеет никакого эффекта, но вы должны принять во внимание, что есть заправочные станции, которые устанавливают свой собственный минимальный платеж. В действительности, однако, вам даже не нужно заправлять свой автомобиль, вы можете покупать только газеты, табак или еду, например, чтобы получить поддержку.

Сколько будет стоить «Автоваучер» для государственной казны?

Исполнительная власть прогнозирует, что эта мера будет стоить 133 млн евро, а это означает, что правительство ожидает, что самое большее 5,3 млн налогоплательщиков получат 25 евро в полном объеме.