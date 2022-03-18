Португалия все дальше отходит от самообеспечения зерновыми

Пятница, 18 Март 2022 Португалия Португалия

Португалия все дальше отходит от самообеспечения зерновыми

В настоящее время уровень собственного производства составляет 10% - менее половины уровня, зарегистрированного в 2018 году.

Зависимость Португалии от внешних факторов с точки зрения самообеспеченности зерновыми становится все более серьезной, и стратегия, разработанная правительством, не изменила ситуацию.

Уровень производства пшеницы в Португалии составляет 6,3%, по данным Национального статистического института (INE), а кукурузы - 23,7%.

Большая часть зерновых, потребляемых в стране, импортируется.

К сожалению, Португалия далека от целей, установленных на 2023 год в Национальной стратегии производства зерновых.

Рекомендовалась самообеспеченность на уровне 50%, что соответствует 80% в рисе. 50% в кукурузе и 20% в других злаках. На данный момент сбор составляет 10%, что составляет менее половины уровня, зафиксированного в 2018 году.

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