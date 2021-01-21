Португалия: все школы закроются на 15 дней

Решение о закрытии школ всех уровней образования было принято в среду вечером после встречи со специалистами по новым данным об эпидемиологической ситуации, а именно о росте британского варианта нового коронавируса в Португалии.

Таким образом, в свете новых данных, и в то время, когда страна день за днем показывает новые максимумы инфекций и смертей, исполнительная власть решила закрыть все школы базового, среднего и высшего образования.

«Ввиду скорости передачи вируса принцип предосторожности требует, чтобы мы прервали все учебные занятия на следующие 15 дней», - заявил Антониу Кошта, указав, что это будет компенсировано в школьном календаре.

В этом контексте, как это произошло в марте 2020 года, будет запущен комплекс мер по поддержке семей с детьми в возрасте менее 12 лет. Во-первых, родителям будет оправдано их отсутствие на работе (если они не работают на дому), и им будет оказана поддержка, аналогичная той, которая предоставлялась в марте.

Продовольственная помощь будет предоставляться для всех школьников, которым она положена. Комиссии по защите детей и молодежи будут продолжать работать «для обеспечения полной защиты прав».