Португалия: всего 1 процент незаполненных рабочих мест

В Португалии почти все вакансии заняты. Из рабочих мест, составляющих национальную экономику, только 1% был вакантным во втором квартале года.

Для сравнения, средний показатель по ЕС был зафиксирован на уровне 2,2%, а средний показатель для зоны единой валюты составлял 2,3%, указывают данные, опубликованные Евростатом.

Среди стран-членов ЕС Чешская Республика, Бельгия и Нидерланды выделяются как страны с самым высоким уровнем вакансий: соответственно 4,9%, 4,2% и 3,8%.

Напротив, самые низкие показатели были зарегистрированы в Греции (0,3%), Болгарии, Испании и Румынии (все по 0,8%).

Португалия находится немного выше в этой таблице, будучи шестой европейской страной с наименьшим количеством вакансий среди общего количества рабочих мест в процентном отношении.

В Португалии уровень вакансий в промышленности и строительстве составил 0,8%, а в сфере услуг - 1,6%, что ниже среднего показателя по ЕС и в зоне единой валюты.