Португалия: всех обеспечат масками в новом учебном году

Правительство снабдит школы масками и средствами индивидуальной защиты, чтобы лучше подготовить заведения к новому учебному году в условиях пандемии Covid-19.

В конце учебного 2020 года министерство уже раздавало маски и средства гигиены в организациях, которые были открыты и принимали учащихся 11-12 классов и студентов очной формы обучения.

Перед школами стоит другой, менее важный вопрос: организация безопасного расстояния между студентами и учителями. Генеральный директорат по здравоохранению (DGS) рекомендует придерживаться дистанции в один метр. Преподаватели отмечают, что подобная дистанция невозможна – занятия не получится проводить достаточно эффективно, придется ограничить количество учеников в классной комнате.

В дополнение запланировано несколько других мер: например, организация дыхательного этикета, разбивка полных классов на подгруппы, перепланировка кабинетов.

При возвращении к очным занятиям важно попытаться соблюдать все рекомендуемые меры – это обеспечит максимальную безопасность и защищенность учеников и педагогического состава.