Португалия: всем семьям - достойное жилье к 2024 году
Премьер-министр Антониу Кошта гарантирует всем жилье к 50-летию революции.
На заседании, посвященном его предложению о выдвижении кандидатуры на пост генерального секретаря Социалистической партии, Антониу Кошта сказал, что эта цель будет достигнута благодаря программе восстановления и устойчивости. Правительство выделяет 2750 миллионов евро на две программы государственного жилья.
«Одна нацелена на самые нуждающиеся семьи, которые все еще живут в домах, не имеющем достойных условий, и направлена на обеспечение того, чтобы к 50-летию революции в 2024 году все семьи, проживающие в Португалии, имели достойное жилье», - сказал премьер-министр.
Другая программа направлена на обеспечение доступной аренды, которую Кошта называет «правильным ответом» на жилищную политику, особенно для молодежи.
«У нас должна быть государственная политика, обеспечивающая доступную аренду для всей молодежи Португалии», - подчеркнул политик.
Для Кошты демография - «одна из важнейших стратегических задач», стоящих перед страной, в частности, из-за увеличения продолжительности жизни.
«Мы должны гарантировать пожилым людям, что они смогут получить наилучшее медицинское обслуживание, на которое они имеют право, в какой бы день они ни жили», - сказал он.
Антониу Кошта также сказал, что ответ на демографическую проблему заключается в «активной и разумной иммиграционной политике», обеспечивающей достойные условия для всех, кто выбирает Португалию для жизни.
«Всякий, кто приезжает жить в нашу страну, независимо от происхождения, должен жить здесь с достоинством, поскольку любой человек имеет право жить с достоинством там, где он хочет», - добавил Антониу Кошта.
«Восстановление Португалии - гарантия будущего» - это название программы Антониу Кошты, который хочет, чтобы страна стала сильнее после пандемического кризиса.
«Мы должны бороться и перевернуть страницу кризиса, поддерживая правильную политику, которая позволила нам преодолеть предыдущий спад. Если кто-то думает, что этот кризис можно победить с помощью рецептов жесткой экономии, которые потерпели неудачу в прошлом, он полностью ошибается. Именно отказавшись от жесткой экономии, мы победили в предыдущем кризисе, и так же мы собираемся победить в этот раз», - сказал он.