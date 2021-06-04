Португалия: всем семьям - достойное жилье к 2024 году

На заседании, посвященном его предложению о выдвижении кандидатуры на пост генерального секретаря Социалистической партии, Антониу Кошта сказал, что эта цель будет достигнута благодаря программе восстановления и устойчивости. Правительство выделяет 2750 миллионов евро на две программы государственного жилья.

«Одна нацелена на самые нуждающиеся семьи, которые все еще живут в домах, не имеющем достойных условий, и направлена на обеспечение того, чтобы к 50-летию революции в 2024 году все семьи, проживающие в Португалии, имели достойное жилье», - сказал премьер-министр.

Другая программа направлена ​​на обеспечение доступной аренды, которую Кошта называет «правильным ответом» на жилищную политику, особенно для молодежи.

«У нас должна быть государственная политика, обеспечивающая доступную аренду для всей молодежи Португалии», - подчеркнул политик.

Для Кошты демография - «одна из важнейших стратегических задач», стоящих перед страной, в частности, из-за увеличения продолжительности жизни.

«Мы должны гарантировать пожилым людям, что они смогут получить наилучшее медицинское обслуживание, на которое они имеют право, в какой бы день они ни жили», - сказал он.

Антониу Кошта также сказал, что ответ на демографическую проблему заключается в «активной и разумной иммиграционной политике», обеспечивающей достойные условия для всех, кто выбирает Португалию для жизни.

«Всякий, кто приезжает жить в нашу страну, независимо от происхождения, должен жить здесь с достоинством, поскольку любой человек имеет право жить с достоинством там, где он хочет», - добавил Антониу Кошта.

«Восстановление Португалии - гарантия будущего» - это название программы Антониу Кошты, который хочет, чтобы страна стала сильнее после пандемического кризиса.

«Мы должны бороться и перевернуть страницу кризиса, поддерживая правильную политику, которая позволила нам преодолеть предыдущий спад. Если кто-то думает, что этот кризис можно победить с помощью рецептов жесткой экономии, которые потерпели неудачу в прошлом, он полностью ошибается. Именно отказавшись от жесткой экономии, мы победили в предыдущем кризисе, и так же мы собираемся победить в этот раз», - сказал он.