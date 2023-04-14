Португалия всерьез заинтересовала американцев

Пятница, 14 Апрель 2023 Португалия Португалия

Португалия всерьез заинтересовала американцев

Интерес к Португалии со стороны покупателей из США вырос на 88%.

Лиссабон, Порту и Кашкайш - это те места, где североамериканцы больше всего ищут дома для покупки и аренды, согласно данным компании idealista.

Помимо налоговых льгот, недавнее повышение курса евро по отношению к доллару сделало жилье еще более доступным для американцев.

Сейчас главный вопрос заключается в том, будет ли спрос на жилье в Португалии со стороны североамериканцев продолжать расти.

Данные компании idealista показывают, что интерес семей из США к покупке дома в Португалии увеличится на 88% в период с 2020 по 2022 год. Поиск жилья для аренды североамериканцами за этот период увеличился более чем в два раза (+154 %).

Хотя рынок выглядит оживленным, недавние финансовые инциденты в США
заставили экспертов рынка задуматься о будущем.

Любой финансовый кризис в США в конечном итоге окажет влияние на Европу и, в свою очередь, на Португалию. В любом случае, последствия никогда не бывают мгновенными и позволяют принять меры по смягчению их отражения.

Пока неясно, повлияет ли недавняя финансовая нестабильность на покупку домов в Португалии гражданами США или нет. Пока что признаки говорят о доверии, и все указывает на то, что бизнес в 2023 году продолжает процветать.

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