Португалия: вспоминая Шостаковича

Среда, 06 Сентябрь 2023 Португалия Португалия

Португалия: вспоминая Шостаковича

Любителей творчества Шостаковича ждет приятный сюрприз.

25 сентября в 21:00 в Espaço Santander - Edifício dos Leões пройдет мероприятие, посвященное Д. Д. Шостаковичу: концерт с комментариями музыковеда.

Праздник музыки приурочен к 117-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича.

Концерт пройдет в рамках программы CELEBRATORIUM.

Эта серия концертов - настоящее путешествие во времени, посвященное юбилеям великих композиторов и исполнителей, которые сформировали историю музыки.

Квартет «Альва» воплощает в жизнь частичку огромного музыкального наследия, которое Шостакович оставил нам в свой 117-й день рождения.

Музыковед Тиаго Соуза сопроводит концерт комментариями, раскрывая некоторые секреты нот.

Билеты можно приобрести по ссылке.

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