Португалия: вспоминая Шостаковича
Любителей творчества Шостаковича ждет приятный сюрприз.
25 сентября в 21:00 в Espaço Santander - Edifício dos Leões пройдет мероприятие, посвященное Д. Д. Шостаковичу: концерт с комментариями музыковеда.
Праздник музыки приурочен к 117-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича.
Концерт пройдет в рамках программы CELEBRATORIUM.
Эта серия концертов - настоящее путешествие во времени, посвященное юбилеям великих композиторов и исполнителей, которые сформировали историю музыки.
Квартет «Альва» воплощает в жизнь частичку огромного музыкального наследия, которое Шостакович оставил нам в свой 117-й день рождения.
Музыковед Тиаго Соуза сопроводит концерт комментариями, раскрывая некоторые секреты нот.
Билеты можно приобрести по ссылке.