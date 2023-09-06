Португалия: вспоминая Шостаковича

25 сентября в 21:00 в Espaço Santander - Edifício dos Leões пройдет мероприятие, посвященное Д. Д. Шостаковичу: концерт с комментариями музыковеда.

Праздник музыки приурочен к 117-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича.

Концерт пройдет в рамках программы CELEBRATORIUM.

Эта серия концертов - настоящее путешествие во времени, посвященное юбилеям великих композиторов и исполнителей, которые сформировали историю музыки.

Квартет «Альва» воплощает в жизнь частичку огромного музыкального наследия, которое Шостакович оставил нам в свой 117-й день рождения.

Музыковед Тиаго Соуза сопроводит концерт комментариями, раскрывая некоторые секреты нот.

Билеты можно приобрести по ссылке.