Португалия: вступил в силу новый закон о наркотиках

Закон «уточняет санкционный режим, связанный с хранением наркотиков для потребления независимо от их количества, и устанавливает регулярные сроки обновления нормативных стандартов».

Он был обнародован президентом Республики Марселу Ребелу де Соуза 31 августа, после того как Конституционный суд утвердил закон, опубликованный в газете Diário da República 8 сентября и вступил в силу 1 октября.

Новый закон обновляет декрет-закон 1993 года, утверждающий правовой режим оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, с целью предотвращения ситуаций неравенства между новыми психоактивными веществами (НСП) и синтетическими наркотиками, и разграничивает наркоторговцев и потребителей.

Закон определяет, что если приобретение и хранение наркотиков превышает «количество, необходимое для среднего индивидуального потребления в течение 10 дней, то это свидетельствует о том, что целью может быть не потребление», а незаконный оборот, тогда как ранее максимальный предел составлял пять дней.

Даже если приобретение или хранение веществ превышает количество, превышающее потребление в течение 10 дней, суд может решить, что наркотики «предназначены исключительно для личного потребления».

В этом случае он может закрыть дело, принять решение об отказе от преследования или оправдать обвиняемого и вместо этого направить его в комиссию по противодействию наркомании.