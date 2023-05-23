Португалия - вторая по темпам роста экономики в ОЭСР
Экономика Португалии выросла на 1,6% в первом квартале, что в четыре раза выше среднего показателя по странам ОЭСР.
Экономика ОЭСР выросла на 0,4% в первом квартале этого года по сравнению с последним кварталом 2022 года, сообщила во вторник Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Португалия зафиксировала второй по величине рост в группе стран с ростом ВВП на 1,6%, уступая только Польше (3,9%).
Согласно оперативным оценкам, ВВП ОЭСР увеличился на 0,4% в сети в первом квартале 2023 года, что немного выше роста на 0,2% в предыдущем квартале.
Организация подчеркивает, что квартальные темпы роста были слабыми с первого квартала 2022 года, и в настоящее время наблюдается некоторое ускорение.
Показатели Португалии хорошо выросли благодаря туризму и экспорту.