Португалия - вторая страна ЕС по использованию автомобилей

Что любопытно, первое место в списке стран Евросоюза, где люди водят больше всего, заняла Литва (90,4%).

По данным Европейского статистического агентства, средний показатель по ЕС составляет 82,9%. Следует отметить, что эти только что опубликованные данные относятся к 2018 году.

Вторым наиболее часто используемым видом транспорта в Европе является автобус (9,3%), при этом лидирует Венгрия (20,8%). Третий - поезд (7,9%), первенство у Австрии (12,9%).