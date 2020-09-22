Португалия - вторая страна ЕС по использованию автомобилей

Вторник, 22 Сентябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия - вторая страна ЕС по использованию автомобилей

88,4% поездок по территории страны осуществляется на автомобиле, сообщает Евростат.

Что любопытно, первое место в списке стран Евросоюза, где люди водят больше всего, заняла Литва (90,4%).

По данным Европейского статистического агентства, средний показатель по ЕС составляет 82,9%. Следует отметить, что эти только что опубликованные данные относятся к 2018 году.

Вторым наиболее часто используемым видом транспорта в Европе является автобус (9,3%), при этом лидирует Венгрия (20,8%). Третий - поезд (7,9%), первенство у Австрии (12,9%).

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