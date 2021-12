Португалия - вторая страна по количеству роскошных отелей

В путеводителе представлены в общей сложности 188 роскошных отелей, «ориентированных как на традиционных путешественников, долгие годы верных бренду, так и на путешественников в возрасте от 25 до 40 лет с высокой покупательной способностью», говорится в заявлении.

Среди стран, наиболее представленных в этом путеводителе, принадлежащем издателю журналов Vogue, GQ, Tatler, Condé Nast Traveler и Vanity Fair и который претендует на звание «первого справочного руководства для независимых путешественников», - Англия (49), Португалия (27), Италия (22), Испания (14) и Шотландия (13).

Вот список португальских отелей, составляющих престижный путеводитель, ориентир для путешественников премиум-класса по всему миру.

Anantara Vilamoura Algarve Resort

Casa Melo Alvim

Estalagem da Ponta do Sol

Grand Hotel Açores Atlântico

Heritage Avenida Liberdade, a Lisbon Heritage Collection

Hotel Britania, a Lisbon Heritage Collection

Palácio Estoril Hotel Golf & Wellness

Porto Palácio Hotel by The Editory

Quinta Jardins do Lago

Santiago de Alfama - Boutique Hotel

Sobreiras Alentejo Country Hotel

Solar Do Castelo, a Lisbon Heritage Collection

Terra Nostra Garden Hotel

The Albatroz Hotel

The Lake Resort

The Lumiares Hotel & Spa

The Noble House Hotel

The Vintage Hotel & Spa

Tivoli Avenida Liberdade Lisboa Hotel

Tivoli Carvoeiro Algarve Resort

Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort

Tivoli Palácio de Seteais Sintra Hotel

Torel Avantgarde

Torel Palace Lisbon

Torel Palace Porto

Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel

Vila Foz Hotel & Spa

Quinta da Casa Branca

The Lodge Wine & Business Hotel

На фото: отель Estalagem da Ponta do Sol (Мадейра)