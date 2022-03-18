Португалия - вторая страна в ЕС по числу натурализованных граждан

Согласно данным Евростата, коэффициент натурализации представляет собой отношение количества людей, получивших гражданство страны в течение года, к количеству иностранцев, проживающих в той же стране на начало года.

В 2020 году самый высокий уровень натурализации был зарегистрирован в Швеции (8,6 предоставленных гражданств на 100 постоянно проживающих неграждан), за ней следует Португалия (5,5).

Таким образом, показатель, зарегистрированный в Португалии, был выше среднего показателя по ЕС, который составлял 2%. На противоположном конце таблицы находятся такие страны, как Латвия, Эстония и Литва, в последней из которых уровень натурализации в 2020 году составил всего 0,2%.

Данные Евростата также показывают, что в Португалии зафиксирован один из самых больших приростов числа предоставленных гражданств.

В 2020 году 729 000 человек получили гражданство государства-члена ЕС, в котором они проживали, что на 3% больше, чем в 2019 году.

В основном это было связано с ростом, наблюдаемым в Испании (предоставлено на 27 300 испанских гражданств больше, чем в 2019 году), далее следуют Нидерланды (+21 800), Швеция (+16 000) и Португалия (+11 000).

С другой стороны, наибольшее сокращение в абсолютном выражении произошло во Франции (-23 300 предоставленных французских гражданств по сравнению с 2019 годом), Германии (-20 800) и Бельгии (-6 700).

Румыны, поляки и итальянцы остаются тремя крупнейшими группами граждан ЕС, получивших гражданство другого государства-члена ЕС, продолжая тенденцию, наблюдаемую в 2018 и 2019 годах.