Португалия - вторая страна в мире c нехваткой талантов

Таковы результаты исследования, проведенного ManpowerGroup,

В связи с тем, что нехватка талантов достигает исторического максимума, национальным работодателям становится все труднее заполнять вакансии, которые они размещают на рынке, из-за нехватки квалифицированных работников.

В настоящее время 67% португальских работодателей испытывают некоторые трудности с поиском подходящих кандидатов, а 18% испытывают большие трудности с наймом (в сумме 85%).

Это значение ставит Португалию выше среднемирового показателя, который составляет 75%, а также классифицирует как вторую страну в мире, где работодатели испытывают наибольшие трудности с наймом, уступая лишь Тайваню (88%).

Нехватка талантов ощущается в одиннадцати секторах, проанализированных в исследовании, причем наиболее ярко выражены банковское дело, финансы, страхование и недвижимость, при этом 88% работодателей сообщают о трудностях с наймом необходимых им специалистов.

Далее следует сектор оптовой и розничной торговли, который также включает логистическую деятельность (87%), а также промышленность, общественное питание и гостиницы (86%).

Замыкают группу видов деятельности с наибольшими проблемами в привлечении талантов сектор информационных технологий, телекоммуникаций, связи и средств массовой информации , а также строительный сектор, где 84% их работодателей сообщают о таких же трудностях.

Исследование ManpowerGroup также выделяет пять основных человеческих навыков, которые работодатели ценят больше всего, но которые трудно найти. Это относится к стойкости и адаптивности ( навыки отметили 30% работодателей) и надежности и самодисциплине с таким же процентом. Командная работа и сотрудничество, способность к инициативе и решению проблем также являются востребованными и ценными навыками.