Португалия - вторая в мире по привлекательности для развития индустрии
Только Чехия превосходит Португалию в этом вопросе, показывает исследование Savills «Impacts».
Португалия является второй наиболее привлекательной страной для создания производств по логике ближнего шоринга, опережая такие страны, как Австрия, Тайвань, Великобритания, Япония, Канада или Финляндия.
Только Чехия превосходит Португалию в этом отношении, говорится в исследовании Savills «Impacts», которое анализирует основные тенденции в сфере недвижимости в глобальном масштабе.
По объему офшоринга страна находится на седьмом месте в мировом рейтинге .
«Португалия проделала очень важный путь, что вместе с другими параметрами делает нас в настоящее время одной из лучших альтернатив для перемещения инвестиций в отрасль», - считает Педро Фигейрас, заместитель директора по промышленности и логистике в Savills .
«В сегменте логистики уже наблюдался сильный рост инвестиций. Также наблюдается растущий интерес к отрасли, и мы надеемся, что эта тенденция сохранится и станет отличной новостью для нашей страны», - продолжает он, цитируется в заявлении.
Одним из следствий этого является увеличение производства в местах, расположенных ближе к местам потребления, ближний шоринг в ущерб модели оффшорного производства, которая использовалась в последние годы, когда стоимость рабочей силы ниже.