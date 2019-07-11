Португалия вторая в списке стран с самой низкой рождаемостью в ЕС

Статистические данные показали, что Португалия находится в десятке стран ЕС, потерявших больше всего жителей. Она располагается на седьмом месте. В 2018 году страна потеряла 14400 человек. Об этом сообщает издание Publico со ссылкой на национальный институт статистики.

Португалия также стала второй страной с худшей рождаемостью в ЕС. Неоптимистичные показатели по рождаемости также у Италии, Испании, Греции и Финляндии. При этом самые высокие показатели рождаемости зафиксированы в Ирландии (12,5 на тысячу жителей), Швеции (11,4), Франции (11,3) и Великобритании (11).

Больше всего жителей в 2018 году потеряла Латвия, Хорватия, Болгария и Румыния. При этом в целом в Евросоюзе зафиксирован прирост резидентов на 1,1 млн за счет иммигрантов.