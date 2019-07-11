Португалия вторая в списке стран с самой низкой рождаемостью в ЕС

Четверг, 11 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия вторая в списке стран с самой низкой рождаемостью в ЕС

При этом самые высокие показатели рождаемости зафиксированы в Ирландии, Швеции, Франции.

Статистические данные показали, что Португалия находится в десятке стран ЕС, потерявших больше всего жителей. Она располагается на седьмом месте. В 2018 году страна потеряла 14400 человек. Об этом сообщает издание Publico со ссылкой на национальный институт статистики.

Португалия также стала второй страной с худшей рождаемостью в ЕС. Неоптимистичные показатели по рождаемости также у Италии, Испании, Греции и Финляндии. При этом самые высокие показатели рождаемости зафиксированы в Ирландии (12,5 на тысячу жителей), Швеции (11,4), Франции (11,3) и Великобритании (11).

Больше всего жителей в 2018 году потеряла Латвия, Хорватия, Болгария и Румыния. При этом в целом в Евросоюзе зафиксирован прирост резидентов на 1,1 млн за счет иммигрантов.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья