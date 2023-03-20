Португалия: второе место в ЕС по количеству вакансий

Уровень вакантных рабочих мест составлял 3,1% в зоне евро и 2,8% в Европейском союзе (ЕС) в четвертом квартале 2022 года.

При этом Португалия зарегистрировала второй по величине рост (0,5 процентных пункта) - наравне с Германией - по сравнению с за тот же период прошлого года, согласно данным, опубликованным Евростатом .

В последнем квартале 2022 года предложения работы в странах евро оставались стабильными по сравнению с предыдущими тремя месяцами, но превышали 2,8%, зафиксированные за тот же период 2021 года.

По данным Европейской статистической службы, уровень вакантных рабочих мест в четвертом квартале 2022 года составил 2,9% в промышленности и строительстве и 3,4% в сфере услуг, а в общественном блоке - 2,6% в промышленности и строительстве и 3,1% в сфере услуг.

В период с октября по декабрь самый высокий уровень вакансий наблюдался в Австрии (4,6%), Бельгии и Нидерландах (по 4,5%), а самый низкий – в Румынии и Болгарии (по 0,8%), Польше, Греции и Испании (по 0,9%).

По сравнению с тем же кварталом 2021 года количество вакансий увеличилось в 12 государствах-членах, включая Португалию, осталось стабильным в четырех и снизилось в одиннадцати. Наибольший рост наблюдался в Австрии (0,6 процентных пункта), Германии и Португалии (по 0,5 процентных пункта в каждой).

Наибольшее снижение произошло в Чехии (-0,7 процентных пункта), за ней следуют Кипр, Латвия и Финляндия (-0,5 процентных пункта каждый).