Португалия: второй платеж в поддержку малообеспеченных семей
19 июня была сделана выплата второго этапа чрезвычайной помощи в размере 90 евро.
Субсидию получат 1 миллион малообеспеченных семей.
Как говорится в заявлении Минтруда, сумма выплачена банковским переводом и предназначена для «всех домохозяйств, пользующихся социальным тарифом на электроэнергию и минимальными социальными выплатами».
Всего правительство выплатит 90 миллионов евро, которые были выделены на чрезвычайную меру «для поддержки наиболее уязвимых семей перед лицом увеличения расходов в результате инфляции».
Первый взнос был выплачен в апреле, а следующие два, всегда по 90 евро каждый, будут переведены на счет этих налогоплательщиков в августе и ноябре.
Как указывает Министерство труда, «все эти домохозяйства получат общую сумму в 360 евро в 2023 году».
Правительство поясняет, что те, кто имеет право на эту поддержку и еще не обновил IBAN, должны сделать это через Direct Social Security, а также заявляет, что ретроактивная выплата поддержки гарантируется после соответствующего обновления.
Для регистрации или обновления IBAN необходимо выполнить следующие действия.
1. Войдите в Social Security Direct.
2. Войдите в «Меню профиля» > «Банковский счет».
3. Зарегистрируйте или обновите IBAN.