Португалия: второй платеж в поддержку малообеспеченных семей

Понедельник, 19 Июнь 2023 Португалия Португалия

Португалия: второй платеж в поддержку малообеспеченных семей

19 июня была сделана выплата второго этапа чрезвычайной помощи в размере 90 евро.

Субсидию получат 1 миллион малообеспеченных семей.

Как говорится в заявлении Минтруда, сумма выплачена банковским переводом и предназначена для «всех домохозяйств, пользующихся социальным тарифом на электроэнергию и минимальными социальными выплатами».

Всего правительство выплатит 90 миллионов евро, которые были выделены на чрезвычайную меру «для поддержки наиболее уязвимых семей перед лицом увеличения расходов в результате инфляции».

Первый взнос был выплачен в апреле, а следующие два, всегда по 90 евро каждый, будут переведены на счет этих налогоплательщиков в августе и ноябре.

Как указывает Министерство труда, «все эти домохозяйства получат общую сумму в 360 евро в 2023 году».

Правительство поясняет, что те, кто имеет право на эту поддержку и еще не обновил IBAN, должны сделать это через Direct Social Security, а также заявляет, что ретроактивная выплата поддержки гарантируется после соответствующего обновления.

Для регистрации или обновления IBAN необходимо выполнить следующие действия.
1. Войдите в Social Security Direct.
2. Войдите в «Меню профиля» > «Банковский счет».
3. Зарегистрируйте или обновите IBAN.

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