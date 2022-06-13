Португалия - второй по величине экспортер акульего мяса в мире

Португалия занимает второе место в мире по экспорту мяса акул и шестое место по объему импорта мяса скатов.

Данные и интерактивная карта, выпущенные служат предупреждением в то время, когда наблюдается чрезмерный вылов рыбы и опасения по поводу прекращения этих разновидность.

По данным организации Associação Natureza Portugal (ANP) и Всемирного фонда дикой природы (WWF), каждую минуту в мире вылавливают 192 акулы и ската.

Согласно документу, Испания является основным торговым партнером Португалии, когда речь идет об акулах и скатах, при этом 95% импорта скатов приходится на соседнюю страну, туда же идет и 75% экспорта португальского акульего мяса.

«Мировая торговля акулами и скатами истощает эти виды, но ежегодно приносит более четырех миллиардов долларов, охватывая более 190 стран и территорий. Стоимость торговли мясом акул и скатов в настоящее время почти вдвое превышает стоимость торговли их плавниками, несмотря на то, что они привлекают гораздо больше внимания средств массовой информации», - говорит Анджела Моргадо, исполнительный директор ANP|WWF.

Из 1200 известных видов акул и скатов «более 36% находятся под угрозой исчезновения», это вторая группа после земноводных с наиболее исчезающими видами на планете, предупреждает экологическая организация. Из 117 видов, известных в португальских водах, почти половина уже находится под угрозой исчезновения.

«Акулы и скаты гораздо важнее в океане, чем на нашей тарелке. Чтобы переломить эту ситуацию, нам срочно необходимо разработать и реализовать Национальный план действий по их защите , как и обещало предыдущее правительство», - говорит Ана Энрикес, эксперт по океанам и рыболовству в той же организации.