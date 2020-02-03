Португалия: второй случай возможного заражения коронавирусом

В Порту зафиксирован очередной случай возможного заражения коронавирусом. Под наблюдением медиков находится пациент, который накануне, 22 января вернулся из Китая. По его словам, у него был контакт с возможным носителем инфекции 2019 nCoV. Об этом сообщает издание Radio Comercial.



Сейчас больной находится в больнице Centro Hospitalar Universitário de S. João в Порту. В Минздраве пообещали в ближайшее время обнародовать результаты анализа. О национальности пациента не сообщается.



Напомним, ранее случай возможного заражения смертоносным вирусом не подтвердился. У пациента, резидента страны, вернувшегося из Китая, была диагностирована обычная простуда.



По последней информации, число заболевших пневмонией, которую вызывает коронавирус возросло до 14380 человек. За прошедшие сутки выявлено 2590 новых случаев заражения. 304 больных погибли, 328 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц.