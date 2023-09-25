Португалия: введен запрет на посещение пещеры Бенажил

Администрация порта Портимао приняла решение запретить вход и выход каноэ, каяков и досок для серфинга на шести пляжах муниципалитета Лагоа вблизи пещеры Бенажил, одной из самых популярных туристических достопримечательностей Алгарве.

В документе, опубликованном на сайте Национального морского управления и подписанном капитаном порта Портимао Эдуарду Годинью, говорится, что мера распространяется на пляжи Vale Centeanes, Carvalho, Benagil, Marinha, Barranquinho и Albandeira, расположенные в Лагоа, в округе Фару.

Согласно уведомлению, эта мера, исключающая запрет в случае оказания помощи и чрезвычайных ситуаций, будет действовать "до тех пор, пока не будут созданы механизмы, позволяющие контролировать движение этих судов в водах, прилегающих к данным пляжам".

Капитан порта обосновывает эту меру тем, что береговая линия в этом районе состоит в основном из скал, которые постоянно или периодически подвергаются воздействию моря.

Поскольку предсказать возникновение возможных оползней невозможно, а в последние годы наблюдается экспоненциальный рост туристической активности, это способ обеспечить безопасность купальщиков.

Пещера, расположенная рядом с пляжем Бенажил в Лагоа, является одной из главных туристических достопримечательностей Алгарве.