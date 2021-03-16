Португалия: введение вакцины AstraZeneca приостановлено

15 марта Генеральное управление здравоохранения и вооруженных сил объявило о приостановке использования в Португалии вакцины, производимой AstraZeneca, «на всякий случай».

Основным следствием этой паузы является изменение плана вакцинации учителей и сотрудников дошкольных учреждений и начальных школ.

«Сегодня DGS и Infarmed рекомендовали временно приостановить введение вакцины AstraZeneca, исходя из принципа предосторожности в области общественного здравоохранения», - сказал президент Infarmed Руи Иво, добавив, что побочные эффекты вакцины все еще оцениваются Европейским медицинским учреждением, и что «причинно-следственная связь» еще не определена.

«Если вам сделали прививку, сохраняйте спокойствие. Эти реакции крайне редки, и о подобных явлениях в нашей стране не сообщалось», - заверила Граса Фрейтас. «Однако если вы испытываете стойкое недомогание, особенно если оно сопровождается синяками или кожным кровотечением, не медлите и обратитесь к врачу».

Со своей стороны, компания AstraZeneca уже заявила, что нет причин беспокоиться о ее вакцине и что у людей, получивших инъекцию, было зарегистрировано меньше случаев тромбоза, чем среди населения в целом.

Что касается продолжения применения плана вакцинации, вице-адмирал Гувейя-и-Мело сказал, что «планы, которые уже выполнялись, были остановлены на сегодняшний день. Они будут отложены до того момента, когда сомнения исчезнут. До тех пор план продолжается с другими вакцинами, и ожидается, что первая фаза вакцинации будет завершена в апреле».