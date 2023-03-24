Португалия: ВВП растет, инфляция падает

Банк обосновывает улучшение прогнозов тем, что «с конца 2022 года наблюдается снижение стоимости энергетического сырья, что способствует улучшению условий торговли и экономики, снижению внешнего давления на цены».

Банк Португалии (BdP) 24 марта опубликовал мартовский экономический бюллетень, в котором отметил улучшение национального благосостояния в 2023 году.

По данным BdP, «ожидается, что экономика Португалии вырастет на 1,8% в 2023 году и на 2% в 2024 и 2025 годах после 6,7% в 2022 году. Инфляция должна постепенно снижаться с 8,1% в 2022 году до 5,5% в 2023 году, 3,2% в 2024 г. и 2,1% в 2025 г.».

Этот сценарий более высокого роста экономической активности в Португалии «отражает динамизм экспорта услуг, сохранение роста рыночной доли на внешних рынках, возобновление инвестиций».

«Напротив, потребление в Португалии растет более умеренно, чем в зоне евро из-за значительного веса кредитов с переменной процентной ставкой», - заключает банк.