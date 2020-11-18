Португалия: выборы президента будут назначены на 24 января 2021 года

Среда, 18 Ноябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: выборы президента будут назначены на 24 января 2021 года

Марселу Ребелу де Соуза официально назовет дату президентских выборов 24 ноября 2020 года.

О том, что президент республики собирается назначить президентские выборы на 24 января, сообщил прессе депутат партии PEV Жузе Луиш Феррейра после встречи с Марселу Ребелу де Соуза.

В заявлении парламентарий подчеркнул, что президент республики проинформировал PEV о том, что 24 ноября 2020 года он назначит президентские выборы на 24 января 2021 года.

Отмечается, что выборы пройдут в нетипичной пандемической атмосфере.

Марселу Ребелу де Соуза объявит, является ли он кандидатом на новый мандат, только после того, как выборы будут назначены.

Бывший депутат Европарламента социалист Ана Гомеш, единственный заместитель из партии Chega Андре Вендура, депутат Европарламента Мариза Матиаш от Левого блока и депутат Европарламента Жоау Феррейра от Коммунистической партии Португалии уже участвуют в гонке.

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