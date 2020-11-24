Португалия: выборы президента назначены на 24 января

Подписанный указ был в тот же день опубликован в Diário da República.

Закон о выборах президента Португалии гласит, что глава государства «устанавливает дату первого голосования по выборам в президенты Республики не менее чем за 60 дней». Марселу Ребелу де Соуза подписал указ за 61 день до даты выборов.

Если в первом круге ни один из кандидатов не набирает более половины действительных голосов (пустые бюллетени недействительны), «второе голосование будет проведено на двадцать первый день после первого» между двумя кандидатами, получившими наибольшее количество голосов - в нынешнем случае, это может произойти 14 февраля 2021 года.

В законе говорится, что «и первый, и возможный второй раунд будут проведены в течение 60 дней до окончания срока полномочий действующего президента республики», то есть до 9 марта 2021 года.

Нынешний президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза был избран на президентских выборах 24 января 2016 года в первом круге, набрав 52% голосов, и вступил в должность 9 марта 2016 года.

Марселу Ребелу де Соуза пока не сообщал, примет ли он участие в предстоящих выборах, пообещав объявить о своем решении «в конце ноября или начале декабря», после определения даты выборов.