Португалия: выбросы загрязняющих веществ сократились

Выбросы загрязняющих веществ в Португалии сократились, заявила экологическая ассоциация ZERO.

В заявлении говорится, что «58 млн тонн эквивалента углекислого газа», выброшенные в 2020 году, представляют собой сокращение на 9,5% по сравнению с 2019 годом.

ZERO также подчеркивает «очень положительное» изменение в отраслевом выражении, за исключением сельского хозяйства - единственного сектора с увеличением выбросов в 2020 году.

ZERO считает меры в транспортной сфере и энергоэффективности зданий «абсолютно решающими» для того, чтобы «Португалия смогла достичь климатической нейтральности и обеспечить большую энергетическую независимость в соответствии с реагированием на пандемический кризис».