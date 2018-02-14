Португалия: вычеты из зарплаты - уменьшаются

В Официальном бюллетене Diário da República опубликованы новые таблицы удержаний подоходного налога (IRS) на текущий год - retenção na fonte.

Внесенные изменения отразятся на заработной плате наемных работников и пенсиях уже начиная с января с.г.

НОВОВВЕДЕНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЮТ СОКРАЩЕНИЕ СТАВОК УДЕРЖАНИЙ:

• максимум на 0,8% - для одиноких налогоплательщиков и супружеских пар, в которых оба получают доход, в случае ежемесячного дохода от 642 до 3.094 евро;

• максимум на 0,5% - для пар, в которых только один из супругов имеет доход от 642 до 2.925 евро.

Налогоплательщики, имеющие доходы, соответственно, выше 2.925 и 3.094 евро, хотя и не смогут воспользоваться сокращением удержаний из зарплат и пенсий, также почувствуют налоговое «облегчение» и некоторое увеличение дохода благодаря упразднению «чрезвычайного сверхналога» к IRS (sobretaxa extraordinária), созданного в 2013 году. Упразднение, к примеру, приведет к тому, что при заработной плате в размере 5 тыс. евро чистая сумма к получению увеличится на 67 евро.

С КОГО НЕ УДЕРЖИВАЮТ ПОДОХОДНЫЙ

Также увеличена минимальная сумма, т.н. valor mínimo de existência, с которой не удерживается подоходный налог. Теперь она равна 1,5-кратному размеру индексанта социальной поддержки (IAS), так что больше налогоплательщиков, по сравнению с 2017 годом, будут освобождены от удержания IRS (см. таблицу).

Согласно подсчетам компании KPMG, налогоплательщики-холостяки без детей, которые зарабатывает 630 евро в месяц, получат в конце месяца чистый доход в размере 560,70 евро, что соответствует увеличению на 5,9% по сравнению с прошлым годом (529,20 евро).

С другой стороны, налогоплательщики-холостяки с доходом 5000 евро получат чистыми 2.775 евро в месяц, что на 66,54 евро (или 2,45%) больше, чем в прошлом году. В другом примере - супружеской пары с одним ребенком, где только один элемент получает зарплату, при размере в 5.000 eвро получит в конце месяца 3.105 eвро чистыми, +1,4% по сравнению с 2017 годом. В случае супружеской пары с одним ребенком, где оба работают, элемент, который зарабатывает 2.500 eвро в месяц, получит чистыми 1.587,50 eвро (+ 1,94%); при зарплате 5.000 eвро - 2.790 eвро в месяц (+ 2,46%).

Еще один пример: если в 2017 году с пенсии в размере 3.020 ежемесячно удерживалось 29% от этой суммы, то с января 2018 года - 28,7%.

«ПЕРЕПЛАТА» СОХРАНИТСЯ

Отметим, что в 2018 году со многих налогоплательщиков будет по-прежнему удерживаться в течение года больше налогов, чем они действительно должны платить. Возврат выплаченного «излишка» они получат спустя только почти полтора года.

Различные эксперты критикуют отсутствие корректировки между удерживаемым IRS и тем, что граждане действительно должны платить, указывая, что это «способ для государства финансировать себя».