Португалия выдала России криминального авторитета

Европейская страна впервые выдала России криминального авторитета, речь идет о Степане Фурмане (Степе Мурманском), сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД России.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Португалии экстрадирован гражданин России Степан Фурман. Впервые в истории европейская страна выдала России обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии", — сообщили в пресс-центре.

Уточняется, что дело по статье 210.1 УК России ("Занятие высшего положения в преступной иерархии") было возбуждено в 2019 году. Фурман, неоднократно судимый, был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола и заочно арестован.

В прошлом году его задержали в Португалии, а в среду, 23 февраля, он был передан российским правоохранителям в аэропорту Лиссабона для доставки в Москву.