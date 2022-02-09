Португалия: выделено еще 10 млн для туристических микропредприятий

Правительство выделило десять миллионов евро на линию поддержки микропредприятий в сфере туризма.

25 марта 2020 года правительство создало Линию казначейской поддержки туристических микропредприятий для поддержки организаций, пострадавших от кризиса Covid.

Первого транша в 60 млн евро оказалось недостаточно, что привело к последовательным подкреплениям новыми суммами.

После этих последовательных пополнений бюджета, которые произошли из-за развития пандемии, бюджет линии в настоящее время составляет 160 млн евро.

С марта 2020 года, когда была создана кредитная линия, уже одобрено 16 402 операции.